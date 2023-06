“Temptation Island”, Gabriela e Giuseppe già in crisi? Lei: “È un bas****o”

È passato solo un giorno nel villaggio di “Temptation Island“, ma Gabriela e Giuseppe sembrano già una coppia in crisi. Lui ha subito puntato una delle tentatrici e si è fatto avanti per conoscerla. Dall’altro lato Gabriela è stata convocata due volte nel Pinnettu per osservare l’atteggiamento del fidanzato già troppo vicino alla single. “Sto bast***o”, ha dichiarato la giovane di Scafati (NA) non appena ha ascoltato le parole di Giuseppe che si è lamentato del suo rapporto con la tentatrice subito dopo averla conosciuta.

La convocazioni nel Pinnettu

Sono bastate poche ore per vedere i primi filmati nel Pinnettu. A osservare il suo fidanzato insieme alle tentatrici è Gabriela che ha ascoltato le confidenze del fidanzato. Giuseppe ha espresso tutta la sua insofferenza e il senso di oppressione che vive nella relazione con la sua compagna. “Non posso fare nulla senza di lei, non posso uscire, non posso andare alle partire di calcetto senza di lei“, si è sfogato il 24enne. “Ho provato a lasciarla andare – ha raccontato poi a una delle single – penso di aver perso due o tre anni della mia vita”. La reazione di Gabriela non si è fatta attendere: “Sto bast***o”, ha dichiarato la 24enne che ha fatto sapere che non chiederà il falò di confronto perché vuole godersi la vita all’interno del villaggio. “Sono single, mi considero single“, si è sfogata.

Il falò

Ma non è finita qui perché durante la serata del falò, Gabriela ha l’occasione di vedere altre immagini del suo compagno. “Non sono sicuro che una famiglia con lei sia quello che voglio quello dalla vita“, ha rivelato Giuseppe che poi ha spiegato di non riuscire neppure ad andare in discoteca con la sua ragazza: “Ci abbiamo provato, ma mi riprende continuamente, dice che io faccio il porco con le ragazze“. “È un bastardo, un uomo di m***da“, si è sfogata Gabriela mentre le altre ragazze hanno provato a consolarla.