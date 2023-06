Paul Simon: “Non ho perso la speranza di cantare dal vivo”

L’ex-metà del duo folk Simon & Garfunkel non ha perso la speranza di tornare ad esibirsi dal vivo. Lo ha detto lo stesso cantautore americano, 81 anni, durante un’intervista alla Cbs al giornalista Anthony Mason. Simon resta quindi ottimista nonostante la quasi totale perdita dell’udito dall’orecchio sinistro che ha compromesso la sua capacità di stare su un palcoscenico con altri musicisti.

“VOGLIO DAVVERO SUONARE DAL VIVO, NON HO PERSO LA SPERANZA”

“Voglio davvero suonare dal vivo ‘Seven Psalms’, non ho perso la speranza, ma sono preparato ad accettarlo se non potrò farlo” ha spiegato l’artista che ha iniziato ad avere problemi cominciando a perdere l’udito circa due anni e mezzo fa, all’improvviso. La sua ultima volta è stata un’apparizione a sorpresa l’anno scorso al Newport Folk Festival. Vincitore di 16 premi Grammy, gli Oscar della musica, Simon ha spiegato che la capacità di udire dall’orecchio sinistro è circa dell’8 per cento: “Mi fa arrabbiare riesco ancora a sentire al punto da riuscire a suonare la chitarra e a scrivere, ma non abbastanza da poter suonare con cinque o sei musicisti. Forse deve andare così, forse c’è una lezione da imparare da tutto ciò?”.