Oscar alla carriera per Angela Bassett e Mel Brooks

Sono stati annunciati i nomi degli artisti che verranno premiati con i riconoscimenti onorari dell’Academy, durante la tradizionale cerimonia dei Governors Awards di novembre. Tra questi, anche l’attrice afroamericana Angela Bassett, che sarà premiata dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences con il premio alla carriera, ma anche il maestro della comicità Mel Brooks, classe 1926, e Carol Littleton, montatrice per Steven Spielberg, Jonathan Demme e Lawrence Kasdan. Nella stessa occasione, Michelle Satter del Sundance Institute, riceverà invece i Jean Hersholt Humanitarian Awards.

I RICONOSCIMENTI “PER I PIONIERI CHE HANNO TRASFORMATO L’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA”

Angela Bassett, Mel Brooks e Carol Littleton: sono questi i nomi che l’Academy ha scelto di onorare, quest’anno, ai Governors Awards 2023, nonché la cerimonia che precede gli Oscar 2024 e che assegna la statuetta onoraria alla carriera. Con loro, anche Michelle Satter del Sundance Institute, che riceverà invece i Jean Hersholt Humanitarian Awards. I premi saranno consegnati durante la cerimonia annuale che è ormai arrivata alla sua 14ª edizione, il prossimo 18 novembre. Janet Jang, presidente dell’Academy, ha dichiarato quanto segue: “Il consiglio di amministrazione dell’Academy è entusiasta di onorare quattro pionieri che hanno trasformato l’industria cinematografica e ispirato generazioni di cineasti e appassionati di cinema. Nel corso della sua carriera decennale, Angela Bassett ha continuato a offrire interpretazioni trascendentali che stabiliscono nuovi standard nella recitazione. Mel Brooks illumina i nostri cuori con il suo umorismo e la sua eredità ha avuto un impatto duraturo su ogni aspetto dell’intrattenimento. La carriera di Carol Littleton nel montaggio cinematografico funge da modello per coloro che verranno dopo di lei. Pilastro della comunità cinematografica indipendente, Michelle Satter ha svolto un ruolo fondamentale nelle carriere di innumerevoli cineasti in tutto il mondo”.

LA GRANDE CARRIERA DEGLI ARTISTI PREMIATI

Il riconoscimento al regista, sceneggiatore, compositore, produttore e attore statunitense Mel Brooks, che il 28 giugno compie 97 anni, corona la carriera monumentale di un autore che è stato in grado di lasciare una traccia indelebile nella storia della comicità, con film come Mezzogiorno e mezzo di fuoco e Frankenstein Junior, i quali hanno influenzato più di una generazione. Mel Brooks, noto per le sue parodie e le sue commedie farsesche, nel 1969 aveva vinto un premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale con il film Per favore, non toccate le vecchiette. Anche Angela Bassett, però, nasconde un “pregresso” con il mondo dell’Academy: l’attrice, nel 2023 ha infatti ricevuto una candidatura come miglior attrice non protagonista per Black Panther: Wakanda Forever e ancora prima, precisamente nel 1994, era stata nominata anche per Tina – What’s Love Got to Do with It. È molto forte, infatti, la sensazione che l’Oscar alla sessantaquattrenne Bassett rappresenti una sorta di risarcimento sull’onda emotiva della mancata vittoria dell’anno scorso. Infine, anche la montatrice Carol Littleton, con alle spalle una lunga carriera di lungometraggi per Steven Spielberg, Jonathan Demme e Lawrence Kasdan, aveva ottenuto, nel 1993, una candidatura per il miglior montaggio di E.T. L’Extraterrestre dello stesso Steven Spielberg.