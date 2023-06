Hunger Games, il prequel sarà diverso dalla saga

Il regista Francis Lawrence e la producer Nina Jacobson hanno preso parte all’evento CineEurope in cui hanno presentato l’atteso Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, prequel della saga con protagonista Jennifer Lawrence.

HUNGER GAMES, I DETTAGLI DEL PREQUEL

Grande curiosità per la pellicola ambientata sessantaquattro anni prima gli eventi raccontati dal franchiste di successo. Il film verterà sulla figura di Coriolanus Snow, interpretato da Tom Blyth, chiamato a fare da mentore agli imminenti decimi Hunger Games a Lucy Gray Baird, ovvero Racherl Zegler, il tributo del Distretto 12. Stando a quanto rilanciato da Deadline, Nina Jacobson ha raccontato che il prequel si distanzierà da quanto visto sul grande schermo negli anni precedenti: “Non si cercherà di rifare quanto visto nei vecchi film”. La producer ha aggiunto: “È una storia nuova, un nuovo terreno e nuovi personaggi. Siamo stati in grado di creare un linguaggio visivo completamente differente ma in cui è ancora possibile riconoscere Panem, allo stesso tempo diversa e nuova”. Il regista ha aggiunto: “Questa non è un’opportunità che si verifica spesso, quindi quando hai la possibilità di tornare è davvero gratificante”.