Film stasera in TV da non perdere martedì 27 giugno 2023

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Appunti di un venditore di donne, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Paolo Rossi e Michele Placido in un film tratto da un best-seller di Giorgio Faletti.

Drive, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Ryan Gosling e Carey Mulligan in un action di Nicolas Winding Refn. Uno stuntman si infatua della donna sbagliata e finisce nei guai.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Il principe di Roma, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Commedia con Marco Giallini. Un avido uomo d’affari riceve la visita di illustri fantasmi.

Scuola di polizia, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Cult della commedia demenziale. Una banda di poliziotti improbabile deve combattere il crimine.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

The Big Sick – Il matrimonio si può evitare…l’amore no, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Emozionante storia vera dell’amore tra un comico pakistano e una studentessa americana.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Lucy, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Scarlett Johansson e Morgan Freeman in un action a tinte di fantascienza. Una donna è costretta a contrabbandare ovuli di una droga che dona poteri incredibili.

The Net – Intrappolata nella rete, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Sandra Bullock in un avvincente action-thriller informatico.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Ritorno al Futuro, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Primo film della storica trilogia con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Un adolescente e uno scienziato viaggiano a ritroso nel tempo.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Jurassic World – Il dominio, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Chris Pratt e Sam Neill nel terzo capitolo della nuova trilogia della saga, il sesto film in assoluto.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV



Nel nostro cielo un rombo di tuono, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Docufilm biografico sul campione di Cagliari e Nazionale Gigi Riva.

Into the storm – La guerra di Churchill, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Brendan Gleeson interpreta Winston Churchill nel biopic sulla sua figura.

Whitney Houston – Una voce diventata leggenda, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Biopic sulla bravissima e tormentata cantante, con Naomi Ackie e Stanley Tucci.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Sophie Cross – Verità nascoste, ore 21:25 su Rai 1

Il bambino di una donna sparisce misteriosamente e lei si arruola in polizia per poterlo ritrovare.

Per tutta la vita, ore 21:20 su Rai 2

Commedia corale con Claudia Gerini, Filippo Nigro, Ambra Angiolini, Luca e Paolo. Quattro coppie ricevono la notizia che il loro matrimonio è stato annullato e che devono risposarsi.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

The Bourne Identity, ore 21:20 su Rete 4

Primo film della saga di Jason Bourne, con Matt Damon protagonista. Un ex agente segreto senza memoria deve ricostruire il suo passato.

Una mamma all’improvviso, ore 21:40 su Canale 5

Una donna esce dal coma dopo 17 anni e tutto attorno a lei, nel frattempo, è cambiato.

Love Mi, ore 20:00

Evento musicale benefico con tantissimi artisti.

Inchieste da fermo, ore 21:15 su La7

Federico Rampini conduce un programma di approfondimento su temi di geopolitica.

Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?, ore 21:30 su TV8

Format reality condotto da Caterina Balivo sui genitori single in cerca di un nuovo amore.

Avamposti – Nucleo operativo, ore 21:25 su Nove

A Ostia, i Carabinieri devono interrompere il flusso di droga dettato dai clan.