Elisabetta Canalis vince sul ring, ma non si riavvicina a Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis in Italia porta a casa una bella vittoria sul ring, ma non riesce nell’impresa di riavvicinarsi a Maddalena Corvaglia. In trasferta da Los Angeles la ex velina gira il Belpaese tra shooting, appuntamenti di lavoro e combattimenti di kickboxing e proprio con i guantoni sale sul podio a Torino. Pare abbia inviato messaggi social per cercare di riallacciare con la sua ex compagna di bancone ma non le sia andata altrettanto bene.

Vince il combattimento a Torino

Elisabetta Canalis torna in America orgogliosa e felice di aver vinto – come l’anno scorso – l’ultimo “Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition”, il più famoso evento di kickboxing in Italia, che si è tenuto alla Reggia di Venaria di Torino. “Porto questa coppa a Skyler che era sicura che mamma vincesse (non potevo deluderla)” scrive la ex velina con il pensiero alla sua bimba, avuta dall’ex marito Brian Perri da cui si è separata di recente. “Questo sport mi ha aiutato ad attraversare momenti bui e a credere in me stessa – aggiunge la Canalis sui social – ha fatto di me una donna più forte ed ancorata a terra, nonostante appartenga ad un ambiente che ti fa credere che i privilegi che abbiamo siano scontati. A volte un gancio in faccia preso in allenamento ti riporta alla realtà e ti spinge a costruire la tua difesa, dentro fuori da un ring, tecnicamente ed emozionalmente”. Poi si rivolge alla sua sfidante e al gruppo di kickboxing: “Grazie ad Angelica Donati che è stata un’avversaria tosta, assolutamente non facile per me. Grazie a chi c’è sempre stato senza mai chiedere niente ma dandomi più di quanto immagina e grazie ai miei amici, quelli che erano presenti e quelli che tifavano per me da casa”.

Nessun riavvicinamento alla Corvaglia

Quello che non è riuscito a Elisabetta Canalis in questo periodo italiano è il riavvicinamento a Maddalena Corvaglia. Qualche tempo fa la ex velina ha postato una foto che la ritraeva insieme alla collega di bancone di Striscia la Notizia. Forse la Canalis sperava di potersi ritrovare con la Corvaglia, da cui si è allontanata cinque anni fa per motivi che non sono mai stati svelati. Maddalena però pare non aver ceduto al perdono e non ha inviato alcuna risposta social a Elisabetta, che dovrà tornare a Los Angeles con una sola vittoria tra le mani. C’è ancora tempo per sperare in una riconciliazione con Maddalena e i follower sono molto speranzosi.