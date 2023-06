Anticipazioni? No, grazie

(di Tiziano Rapanà) I miasmi della letteratura da banco, best seller per vocazione, non li annuso più. Quanto è bello il mercato, quando non mi riguarda. Lui sta da una parte e io non lo seguo. Ma tra un libercolo e un caffè in ghiaccio, si propende inevitabilmente per il secondo. Il ghiaccio è classico, non bollente come cantava Tony Dallara, e lo si lascia andare per rafforzare lo sposalizio tra i due neo coniugi per raffreddare velocemente il mio caffè. Il cucchiaino darà una mano e il matrimonio lampo sarà distrutto dalle mie feroci sorsate. Povero ghiaccio e tenero caffè, stavate così bene insieme. Il caffè amaro è un sollievo dalla collinetta di anticipazioni che ancora trionfa. C’è una curiosità così accesa sui palinsesti? Siamo davvero sicuri? A me importa così poco, non mi attirano le questioncelle di lana caprina. E vorrei tanto sparire in Oriente, in un punto qualsiasi, o qui mi riduco sempre a scrivere delle stesse cose. Ufficializzate, vi prego, così non se ne parla più e l’estate prenderà il sopravvento su qualsiasi riflessione sul futuro. Eppoi è noto: è il presente che domina ogni azione, l’imprevisto benevolo i fetente detta la pagina del nuovo capitolo dell’esistenza, il resto non conta davvero. Questi domani tutti uguali non insegnano proprio niente.