Stasera la finale dell’Isola dei Famosi 2022

In prima serata l’ultima puntata dell’edizione più lunga del reality. I finalisti di questa edizione sono Luca Daffré, Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger, Nick Luciani, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis, gli ultimi due i favoriti alla vittoria.

L’edizione di quest’anno, la sedicesima, è stata la più lunga di sempre, è iniziata il 21 marzo e terminerà oggi 27 giugno. Ad accompagnare Ilary Blasi ci saranno come sempre i due opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino e direttamente dall’Honduras, l’inviato Alvin.

Le ultime ore sull’Isola, sono state all’insegna dell’allegria e non sono mancati però momenti di riflessione. In quattro mesi tanti i concorrenti che sono approdati in Honduras, scegliendo di vivere come naufraghi. Chi sarà però il vincitore dell’sola dei famosi 2022? Lo scopriremo questa sera alle 21:30 in diretta su Canale 5.