Raimondo Todaro e Nunzio di Amici 21 insieme al mare: “Siamo o no la coppia dell’estate?”

Il professore e il ballerino dell’ultima stagione del talent sono stati immortalati insieme in Sicilia

Dopo l’esperienza da Amici 21, il rapporto tra il professore Raimondo Todaro e il suo allievo Nunzio Stancampiano è sempre più forte. I due hanno condiviso sui social una foto che li ritrae insieme al mare, in Sicilia. Uno scatto che ha fatto impazzire i fan, accompagnato da una divertente didascalia: “Siamo o non siamo la coppia dell’estate?” a commento del loro incontro a Fondachello.

Il ballerino era entrato alla scuola di Amici per sostituire Mattia Zenzola, che si è dovuto ritirare per un infortunio. Successivamente Nunzio era stato eliminato nel corso della settima puntata del serale. Durante il talent di Maria De Fillippi tra Todaro e il ragazzo ci sono stati molti alti e bassi, ma il loro rapporto è diventato sempre più solido e a quanto pare continua anche dopo la trasmissione.

Dopo la sua eliminazione aveva raccontato il suo rapporto con il prof: “Gli voglio tanto bene e se dico quello che penso è perché lo reputo come un padre per me, nel ballo lo è stato davvero. Poi abbiamo parlato, ho capito dove ho sbagliato e da lì il nostro rapporto si è ripreso come una volta”.