Obi Wan Kenobi, Hayden Christensen racconta come sua figlia l’ha aiutato a prepararsi

Hayden Christensen, dopo 17 anni, è tornato a interpretare Anakin Skywalker/Darth Vader nella serie tv Obi-Wan Kenobi. Ad aiutarlo a entrare meglio nella parte è stata nientemeno che sua figlia Briar Rose di 7 anni

Il 27 maggio 2022 è uscita su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la prima serie tv dedicata a Obi-Wan Kenobi dall’omonimo titolo. La prima stagione dell’opera si è conclusa dopo sei puntate lo scorso mercoledì 22 giugno e ha visto il ritorno di Ewan McGregor nei panni dello Jedi, ruolo che aveva già interpretato in passato sul grande schermo in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999), Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni (2002) e Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith (2005). Oltre a Ewan McGregor, c’è un altro attore che ha ripreso i panni di un personaggio apparso negli ultimi due film citati, interpretando nuovamente Anakin Skywalker/Darth Vader: il soggetto in questione è Hayden Christensen.

LA CURIOSA PREPARAZIONE DI HAYDEN CHRISTENSEN NEL RUOLO DI ANAKIN SKYWALKER/DARTH VADER

Sabato 25 giugno l’attore è stato tra gli ospiti di Jimmy Fallon nel programma The Tonight Show. Durante l’intervista, Hayden Christensen ha rivelato che sua figlia Briar Rose, di 7 anni, lo ha aiutato a prepararsi per la sua parte in Obi-Wan Kenobi: “A casa abbiamo due spade laser, mia figlia è stata la mia compagna di allenamento”. Nel corso del suo intervento con Jimmy Fallon, con il quale ha condiviso il set di Factory Girl del 2006, Hayden Christensen ha parlato anche dell’emozione di indossare il costume di Darth Vader: “È fantastico da mettere addosso, per me è un onore e sono stato molto contento della reazione dei fan. È un costume che incute timore, quando passeggiavo sul set vedevo le persone un po’ più timide e impacciate”. Hayden Christensen ha aggiunto che all’interno della tuta era stato impiantato un liquido di raffreddamento per cercare di alleviare il troppo caldo che sentiva lavorando con il costume. Per creare l’effetto di bruciatura sul proprio volto, i truccatori hanno impiegato addirittura cinque ore.

IL RITORNO DI HAYDEN CHRISTENSEN IN STAR WARS

L’attore ha dichiarato che ha rivisto tutti e 9 i film di Star Wars, più le serie animate The Clone Wars e Rebels, per prepararsi meglio al personaggio che non interpretava da 17 anni. Egli, inoltre, ha aggiunto di essere stato entusiasta al pensiero di tornare a lavorare con Ewan McGregor che, oltre a essere un collega sul set, è soprattutto uno dei suoi più grandi amici nella vita privata. Deborah Chow, la regista della serie tv Obi-Wan Kenobi, ha raccontato le differenze tra il Darth Vader visto sul grande schermo e quello, invece, su Disney+ dal 27 maggio al 22 giugno: “Il suo personaggio è una versione tra le due trilogie. Non è ancora il Vader di Una nuova speranza, capite? Ma è una versione intermedia”. Inoltre, i dialoghi alterati di Darth Vader sono sempre opera di Hayden Christensen, la cui voce però è stata modificata attraverso uno speciale software chiamato Respeecher. Per quanto concerne le scene di lotta, infine, l’attore si è avvalso della controfigura Tom O’Connell.