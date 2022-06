Film stasera in TV da non perdere lunedì 27 giugno 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 27 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Zlatan, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film biografico sulla vita del noto calciatore Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan, ore 21:45 su Sky Cinema Drama

Film biografico sulla vita del noto calciatore Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Film biografico sulla vita del noto calciatore Zlatan Ibrahimovic.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Eyes Wide Shut, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Ultimo film di Stanley Kubrick con Tom Cruise e Nicole Kidman protagonisti. Un uomo perde certezze quando la moglie gli svela i suoi sogni proibiti.

Ghiaccio, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Fabrizio Moro debutta alla regia in un film in cui un ragazzo di borgata cerca riscatto nella boxe.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

La befana vien di notte, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Una maestra elementare (Paola Cortellesi) è in realtà la Befana, che però viene rapita: i suoi alunni dovranno salvarla.

In vacanza su Marte, ore 21:15 su Sky Cinema Comedy

Commedia con Christian De Sica e Massimo Boldi, ambientata su Marte nel 2030.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

After 2, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Sequel del famoso film tratto dal romanzo romantico di Anna Todd.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Sherlock Holmes – Gioco di ombre, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sequel del film “Sherlock Holmes” con Robert Downey Jr. e Jude Law che riprendono i rispettivi ruoli. Stavolta Holmes dovrà affrontare Moriarty.

The Crew – Missione Impossibile, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Un ex pilota militare trova lavoro in una compagnia civile e rimane coinvolto in una missione di salvataggio in Asia.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Old, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Gael Garcia Bernal in un thriller a firma M. Night Shyamalan. Alcuni turisti su un’isola tropicale iniziano a invecchiare rapidamente.

FILM MUSICALE DA VEDERE STASERA IN TV

Blinded by the light – Travolto dalla musica, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un ragazzo pakistano scopre sé stesso grazie alla musica di Bruce Springsteen.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Ben is back, ore 21:25 su Rai 1

Julia Roberts e Lucas Hedges in un film drammatico. Una madre riaccoglie un figlio per le vacanze di Natale dopo un’esperienza in un centro di recupero.

911, ore 21:20 su Rai 2

Quarta stagione della serie tv medical con Jennifer Love Hewitt e Angela Bassett.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

L’Isola dei Famosi, ore 21:20 su Canale 5

Ilary Blasi conduce l’ennesima edizione del format che porta dei vip a vivere su un’isola deserta.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Nuova stagione della serie tv che segue le vite di alcuni poliziotti di Chicago.

Yellowstone, ore 21:15 su La7

Kevin Costner, Wes Bennett, Danny Huston e Kelly Reilly in una serie tv neo western.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Viva l’Italia, ore 21:25 su Nove

Graffiante commedia con Michele Placido, Alessandro Gassmann e Ambra Angiolini. Colpito da un’improvvisa demenza, un senatore non riesce più a mentire.