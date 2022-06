Alessandra Amoroso nega l’autografo a una fan

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi finisce al centro di una bufera dopo aver rifutato di firmare un autografo

La cantante Alessandra Amoroso, ospite all’evento Tim Summer Hits, si è rifiutata di firmare un autografo a una fan che era lì da ore sotto al sole.

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, però,ha spiegato alla fan, il motivo della sua scelta. Alessandra Amoroso prende in mano il pennarello, lo richiude e si rifiuta di firmare. Queste le parole della cantante: “Allora, la questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle. Però ti ringrazio per aver compreso, sicuramente ci sarà l’occasione”, dice sorridendo Alessandra alla ragazza.

É vero molto spesso gli artisti vanno di corsa, i tempi sono stretti e far contenti tutti diventa quasi impossibile, ma questo gesto è costato caro alla cantante. Immediate le reazioni della gente sotto il video, c’è chi ha compreso l’atteggiamento della Amoroso e chi invece l’ha criticata con ferocia.