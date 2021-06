Maria Elena Boschi e il fidanzato Giulio Berruti, baci d’amore e… carezze proibite!

L’onorevole di Italia Viva e il (più giovane) fidanzato attore-dentista si lasciano travolgere dalla passione. Anche sotto gli occhi dei genitori di lui. Come mostrano le immagini esclusive di Oggi

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono ormai una coppia fissa. L'onorevole di Italia Viva e l'attore-dentista non si nascondo più. Anzi, si lasciano prendere dalla passione con baci di vero amore e, soprattutto, carezze proibite…

La passione brucia… anche davanti ai genitori

Più uniti che mai. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, lei, 40 anni, deputata di Italia Viva mentre il fidanzato, 36 anni, è attore oltre che dentista, sono da un anno la coppia più bella del mondo. E si godono il sole di Roma assieme ai genitori di lui, il chirurgo oculista Giuseppe Berruti di Moncalvo e Francesca Romana Reggiani, professione avvocato. Al tavolo di un ristorante in pieno centro, brindano al ritorno di Giulio dagli Stati Uniti dove ha finito di girare un film. E anche all’auto nuova fiammante, una Toyota, che lui ha regalato alla fidanzata. Generoso, niente da dire. Ma decisamente poco elegante, a voler commentare quella mano birichina che “accompagna” il lato B dell’onorevole Boschi. E poco conta la presenza dei genitori, la passione è fuori controllo.

“Sogno da sempre un figlio”

Lei (Meb per gli amici), protagonista nei giorni scorsi di un plateale scontro con l’avversaria politica Giorgia Meloni, ha dichiarato a Verissimo: «Con Giulio sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. Un figlio? Lo sogno da sempre. Viene naturale pensarci perché anche lui accarezza l’idea di avere una famiglia». Quanto al matrimonio «sì, mi piacerebbe. Ma in amore non voglio fare programmi. Le cose vengono da sé».

