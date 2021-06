Isole Eolie: vacanza sostenibile in barca a vela

La proposta di Just Breathe unisce l’attenzione per il pianeta a iniziative educative rivolte a ragazzi e ragazze in condizioni di fragilità

Offrire vacanze a basso impatto ambientale, rispettose delle comunità locali e promotrici di inclusione sociale. È questo l’obiettivo di Just Breathe, il progetto nato nel 2020 da un’idea di Roberto e Antonio Marino, Beniamino Siliato e Giuseppe Mirabella. La destinazione di questi viaggi in barca a vela è l’arcipelago delle Isole Eolie: la partenza avviene sempre da Marina di Portorosa, in provincia di Messina, ma il resto dell’itinerario è personalizzabile.

Da maggio a ottobre, è possibile noleggiare tre imbarcazioni di ultima generazione e dotate di ogni comfort. La prenotazione è prevista sull’intera barca (quella che si chiama Nagini ha 8 posti, mentre Malimé e Fiodena ne hanno 10), funziona a settimana e può includere la presenza di uno skipper.

Per quanto riguarda l’attenzione al pianeta, sono diverse le azioni concrete messe in campo da questa startup. Per esempio, i servizi di bordo sono alimentati da pannelli fotovoltaici e i tender sono muniti di motori elettrici. Poi, la cambusa può essere fornita con prodotti bio e a km zero della Società Agricola Siciliana, le stoviglie sono tutte lavabili o certificate plastic free, e il resto del merchandising è in cotone biologico o in materiali riciclati.

Inoltre, chi opta per una vacanza alla isole Eolie con Just Breathe sostiene percorsi educativi rivolti a ragazzi e ragazze che provengono da situazioni di fragilità: la flotta viene utilizzata per insegnare loro a navigare su una barca a vela, e questa attività aiuta a socializzare, stimola lo spirito di squadra e valorizza le capacità di tutti.

(Francesca Bottenghi)