Fast & Furious, Vin Diesel torna su una vecchia questione: “Con Dwayne Johnson ho usato un’affettuosa fermezza”

A qualche settimana dall’uscita di Fast & Furious 9, Vin Diesel ha parlato dei suoi stratagemmi per aiurare i colleghi, compreso un particolare atteggiamento nei confronti di Dwayne Johnson che probabilmente non ha giovato al rapporto fra i due.

Da produttore di buona parte della saga di Fast & Furious, oltre che da interprete, Vin Diesel arriva sempre molto convinto sul set, così come nelle riunioni preliminari. Da attore, inoltre, il Dominic Torettodella serie sa come motivare i suoi compagni di set. Del franchise, che ama paragonare a Quarto Potere, e dei colleghi, che definisce una famiglia, Vin ha parlato in una lunga intervista, in cui ha raccontato del metodo utilizzato per aiutare Dwayne Johnson a entrare in parte.

A Men’s Health, Vin Diesel ha narrato del suo ruolo di guru e oratore durante la lavorazione dei film di Fast & Furious. Ha spiegato innanzitutto: “Succede spesso che io faccia un discorso quando sono sul set dicendo: ‘stiamo facendo questo franchise per persone che non sono più tra noi’ – il che è molto vero e le implicazioni sono molto pesanti – “ma nello stesso tempo stiamo facendo questo franchise per persone che non sono ancora nate’. Quando ad animarti è lo speciale desiderio di creare un franchise che abbracci diverse generazioni, ti rendi conto che ognuno deve dare il massimo. Dobbiamo raggiungere il miglior risultato possibile, perché potrebbe essere più importante di un semplice film, più importante di due ore di evasione. In gioco potrebbe esserci qualcosa di più importante”.

Poi l’attore è entrato in argomento Dwayne Johnson, dicendo. “Il personaggio di Hobbs era tosto da interpretare. All’epoca il mio approccio consisteva nell’usare spesso con Dwayne un’affettuosa fermezza per ottenere la perfomance che desideravo. Da produttore, mi sono detto: ok, prendiamo Dwayne Johnson, che la gente associa al wrestling, e costringiamo questo universo cinematografico e gli spettatori a considerare il suo personaggio qualcuno che non avrebbero mai immaginato – Hobbs ti colpisce come una tonnellata di mattoni (…) Ci è voluto tanto lavoro, ci siamo dovuti arrivare (…) Avrei fatto qualunque cosa per ottenere le performance che desideravo nei film da me prodotti”.

Sappiamo che Vin Diesel e Dwayne Johnson non sono sempre andati d’amore e d’accordo, e sospettiamo che sull’affetto abbia prevalso la fermezza. Infatti The Rock ha lasciato la saga, preferendo recitare nello spinoff Hobbs & Shaw per poi dedicarsi ad altro. Diretto da Justin Lin, Fast & Furious 9, che è il prossimo film della serie, arriverà nelle nostre sale il 18 agosto.

