Bianca Guaccero cerca l’amore: “Sola, non sempre ce la faccio”

A tre anni dalla separazione con Dario Acocella, padre di sua figlia, la conduttrice sarebbe pronta per una nuova storia“

Felicemente single da tre anni, anche se da qualche tempo l’amore inizia a mancarle. Bianca Guaccero sarebbe pronta a vivere una nuova storia e non ne fa un segreto, nemmeno sui social: “Capirò di aver trovato l’amore, quando non mi sentirò più sola – scrive su Instagram accanto a un suo intenso primo piano – Anche se sola ce la faccio. Che poi non è verso che ce la faccio sempre”.

Trovare l’uomo giusto, però, non è semplice, come le ricorda, tra i commenti, l’amica Jill Cooper: “”Bella Bianca, dovrai trovare un uomo talmente sicuro di se per starti vicino, senza entrare in ansia di prestazioni. Dovresti cercare alla Marvel! Tifo Thor”.

Dopo la separazione dal marito Dario Acocella, dal quale ha avuto la figlia Alice, la conduttrice di ‘Detto Fatto‘ ha vissuto un momento difficile in cui ha dovuto ricostruire un nuovo equilibrio, soprattutto per la sua bambina, che oggi ha 6 anni. Adesso, però, nella sua vita c’è di nuovo spazio per l’amore e sarebbe davvero una ventata di aria fresca. Non solo, Bianca ha fatto sapere anche di essere pronta per avere un altro figlio: “Lo farei subito un bambino – ha fatto sapere qualche settimana fa in un’intervista a Oggi – Purtroppo manca la materia prima”. Uomini, mettetevi in fila.



