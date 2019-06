Rai3, stasera andrà in onda il film “In her shoes”

Stasera alle 21.20 Rai3 trasmette la commedia “In Her Shoes”, con Toni Collette e Cameron Diaz. Rose e Maggie sono sorelle ma non potrebbero essere più diverse tra loro. Rose è un avvocato in carriera che sogna il principe azzurro. Maggie, è più giovane di Rose, non ha un impiego fisso, ha un corpo perfetto e scarica gli amanti uno dopo l’altro. L’unica cosa che le due sorelle hanno in comune è la misura delle scarpe, ma una serie di avvenimenti porterà entrambe a ricredersi…