Rai2, stasera andrà in onda il film “L’angelo della vendetta”

Stasera alle 21.20 Rai2 trasmette in prima tv il film tedesco del 2018 “L’angelo della vendetta” di Marcus O. Rosenmuller con Tim Bergmann e Felicitas Woll.

In un campeggio vicino alla città di Taunus, va a fuoco una roulotte. Tra i resti dell’incendio, viene ritrovato il corpo carbonizzato di Clemens Herold. A cercare di far luce sul caso è l’ispettore capo Oliver von Bodenstein con l’aiuto della collega Pia Kirchhoff. Il caso si rivela però più spinoso: ben presto, altre due morti misteriose si susseguono complicando le indagini.