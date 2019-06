Da Coppola a Spike Lee passando per Keanu Reeves e Richard Gere, la solidarietà del cinema mondiale ai ragazzi del Cinema America

La lettera, da una iniziativa di Alberto Barbera, Direttore Artistico della Mostra del Cinema di Venezia, Antonio Monda, Direttore Artistico della Festa del Cinema di Roma e Nathalie Baldascini, storica collaboratrice del compianto maestro Bernardo Bertolucci, è stata firmata da moltissimi artisti che hanno voluto testimoniare la loro presenza accanto ai ragazzi dopo gli attacchi dei giorni scorsi

“Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai ragazzi e le ragazze aggredite a Roma, nonché all’esperienza del Cinema America e a tutti quei giovani che creano un dialogo tra il mondo dell’arte e le persone. È inammissibile che ci sia ancora chi pensa di imporre il proprio pensiero con l’uso della violenza. Non si può accettare una ferita del genere, inferta non solo al mondo del cinema e dell’arte ma al mondo tutto”. È lungo, e destinato ad allungarsi, l’elenco dei premi Oscar e star internazionali che hanno deciso di sottoscrivere il messaggio di solidarietà nei confronti dei ragazzi del Cinema America, aggrediti dieci giorni fa da un gruppo di militanti di CasaPound e Blocco studentesco.Francis Ford Coppola, Alfonso Cuarón, Willem Dafoe, Guillermo del Toro, Stephen Frears, Costa-Gavras, Richard Gere, Amos Gitai, Alejandro González Iñárritu, Jeremy Irons, JR, Babak Karimi, Mathieu Kassovitz, Spike Lee, John Malkovich, Radu Mihaileanu, Keanu Reeves, Paul Schrader, Wim Wenders, Debra Winger hanno voluto firmare la lettera nata da una iniziativa di Alberto Barbera, Direttore Artistico della Mostra del Cinema di Venezia, Antonio Monda, Direttore Artistico della Festa del Cinema di Roma e Nathalie Baldascini, storica collaboratrice del compianto maestro Bernardo Bertolucci.”Sono state giornate complesse e dolorose, ma la risposta del nostro paese, e ora del mondo del cinema a livello internazionale, ci ha dato e ci sta dando la forza di andare avanti senza paura – Valerio Carocci a nome dell’associazione Piccolo America – La pluralità delle nostre iniziative non verrà mai meno e continueremo, sempre con maggiore energia, a lavorare affinché i territori dove siamo nati e cresciuti diventino luoghi migliori di come li abbiamo trovati. I nostri tre cinema all’aperto, pieni in contemporanea, sono il messaggio più bello che questa città potesse dare. Invitiamo tutti a replicare la nostra esperienza in quanto c’è bisogno di cultura in Italia e di rendere l’incontro con l’arte un momento popolare per tutti.” Nei giorni scorsi la solidarietà era venuta anche da moltissimi artisti del cinema italiano che avevano espresso la loro vicinanza con video e messaggi sui social. Tra i tanti Alessandro Borghi, Claudio Amendola, Paola Cortellesi e Riccardo Milani e Jeremy Irons, venuto per presentare Io ballo da sola, omaggio al maestro Bertolucci. Intanto continua la programmazione nelle tre arene cittadine, quella di piazza San Cosimato, di Ostia e del Casale della Cervelletta.

