Melissa Satta e Matteo Berrettini, primo red carpet insieme: a Cannes vestono coordinati in bianco

Matteo Berrettini e Melissa Satta hanno calcato il primo red carpet insieme, dimostrando che la loro relazione è più solida che mai. La coppia ha scelto di debuttare di fronte ai fotografi al Festival del Cinema di Cannes, precisamente all’amfAR Cannes, l’annuale galà di beneficienza. Il campione di tennis e la conduttrice tv hanno dimostrato un’affinità stilistica impeccabile con candidi look coordinati.

La storia d’amore tra il campione di tennis, 26 anni, e la showgirl, 37 anni, ha infiammato i rotocalchi per tutta la primavera. I due hanno condiviso la prima foto insieme ad aprile, mentre erano in vacanza insieme, e da allora sono inseparabili. La coppia non è stata risparmiata dagli hater: Melissa Satta ha dovuto difendersi da chi la accusava di ‘distrarre’ il tennista. Ora arriva il primo red carpet di coppia dove hanno voluto sottolineare il loro legame vestendosi (quasi) uguali: completo con giacca doppiopetto per lui, tailleur con i pantaloni per lei.

Per la precisione, Berrettini ha scelto un abito color panna firmato BOSS, brand di cui è ambassador, completando il look con una camicia bianca e un paio di scarpe nere.