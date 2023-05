Marcella Bella contro una fan: “Questa è la mia faccia, se vuoi rifarti vai dal chirurgo della Vanoni”

Tra la artiste che frequentano il mondo della tv e che hanno avuto successo anni addietro, c’è senza dubbio Marcella Bella, più volte invitata anche in vari programmi tv. La cantante è sempre stata particolarmente schietta e ha dimostrato questa sua prontezza nel rispondere, anche sui social, a seguito di alcuni commenti comparsi sotto un post Facebook, in cui stava annunciando la sua ospitata a Domenica In. Nel rispondere, però, la voce di “Montagne Verdi” ha menzionato anche un’altra grande artista, Ornella Vanoni, per questioni che nulla hanno a che vedere con il canto.

Il tutto nasce a seguito di un commento, piuttosto diretto nel quale la fan scrive: “Quindi sarai a Domenica In, adoro. Ma chi è il chirurgo che ti ha tolto 30 anni dal viso? Possibile che non si possa conoscere il nome?”. Una considerazione pungente che voleva sottolineare come la cantante avesse un aspetto giovanile, sebbene lo scorso anno abbia compiuto 70 anni. Marcella Bella, però, non ha esitato a rispondere per le rime e ha lasciato intendere che qualche sua collega ha fatto uso più volte della chirurgia estetica, ma non lei:

Cara mi dispiace deluderti ma la mia mamma mi ha lasciato un buonissimo DNA. Infatti ho ancora i miei lineamenti e sempre la stessa faccia, compatibilmente con la mia età. Però visto che tu ne hai tanto bisogno posso chiedere al chirurgo della Vanoni o di qualche altra collega il numero di un meraviglioso chirurgo estetico che ti può rifare la faccia. Per il cervello non hanno ancora inventato niente mi dispiace devi tenertelo così com’è. Adesso ti mando un bacio.

Durante la sua ospitata a Domenica In, la cantante ha parlato della sua vita lontano dall’Italia, a Ibiza, dove ormai tutti la conoscono e la amano, ma non tutti sono a conoscenza della sua attività da cantante. A proposito della notorietà si riconosce un pregio: “Sono presente da tanti anni e ancora mi amano proprio perché non mi sono data troppo. Nel corso del tempo ho preso pause per dedicarmi alla famiglia e ai miei figli, che sono la cosa più importante”.