L’ex tentatrice Jessica Guazzotti è incinta, l’annuncio sui social: “L’amore espande ogni cosa”

Jessica Guazzotti è incinta per la prima volta. La futura mamma si è fatta conoscere in tv diversi anni fa, grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, come corteggiatrice del tronista Paolo Crivellin, e poi come tentatrice a Temptation Island. La sua presenza aveva messo in crisi la coppia formata da Veronica Bagnoli e Antonio Lenti. Il futuro papà è Sergio Zappella, manager del gruppo Marchesi 1824 e Prada.

È con un breve video Instagram che l’ex tentatrice ha annunciato che diventerà mamma per la prima volta. “L’amore espande ogni cosa”, si legge mentre le immagini con il compagno, Sergio Zappella, scorrono una dopo l’altra. Poi la dolce didascalia, che recita:

Ancora non ti conosco, ma già ti conosco. Un po’ come é successo con lui, Sergio Zappella, quando l’ho incontrato. Il privilegio più grande è averti visto entrare nella nostra vita come un regalo inaspettato e poter essere per te “casa” per questi mesi di costruzione e formazione intensa. Il viaggio sembra appena iniziato ma nell’Universo era già in moto da un pò, mi viene da dire, perché lo sento, perché lo so! Ora tocca alla materia fare la sua parte mischiandosi allo spirito e a quanto pare lo sta facendo molto bene. Sei così tanto te, pur essendo ancora molto parte di me. Sei con noi già da ora.

Prima di diventare una insegnante di yoga e modella, come si legge sul suo profilo Instagram, Jessica Guazzotti ha partecipato ad alcuni programmi tv. È stata prima un a delle single a Temptation Island, dove ha messo alla prova l’amore di Veronica Bagnoli e Antonio Lenti. Poi, nel 2018, è scesa nel parterre di Uomini e Donne per corteggiare il tronista Paolo Crivellin, che però ha scelto alla fine del suo trono la corteggiatrice Angela Caloisi.