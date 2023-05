“Ha cambiato 21 volte numero di telefono per contattarlo”, la stalker di Mason Mount a processo

Si chiama Orla Sloan e rischia il carcere per un processo che la vede accusata di stalking. Dopo un’avventura di una notte insieme al fantasista del Chelsea Mason Mount, la ragazza ha cominciato a bombardare il giocatore e i suoi compagni di squadra per avere altri appuntamenti. La ragazza, 22 anni soprannominata “Devil Baby”, ha ammesso di aver cercato con insistenza il calciatore cambiando 21 volte numero di telefono.

Mason Mount, il giocatore del Chelsea 24enne (circa 130 presenze con la maglia del Chelsea e 29 gol) ha dichiarato di essersi sentito terrorizzato quando l’ha vista presentarsi al campo di allenamento del Chelsea e di essere così traumatizzato che per giorni non è riuscito a dormire. Adesso, Orla Sloan – che si dichiara influencer – dovrà affrontare il processo per stalking il 20 giugno. La pena massima è il carcere