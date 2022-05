Francesca De André confessa di essere stata vittima di violenza da part di Giorgio Tambellini

L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” racconta cosa avrebbe subito da Giorgio Tambellini

Francesca De André ha rotto il silenzio sulla violenza fisica subita circa un mese fa e di cui sui social aveva soltanto accennato. Ora l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha raccontato nel dettaglio cosa è successo. Ad aggredirla sarebbe stato il suo ex fidanzato, Giorgio Tambellini. “Sono stata picchiata dal mio ex, sangue da ogni parte e buchi in testa. Spero marcisca in galera”.

La relazione tra i due non è mai stata semplice. Sulle pagine del settimanale Chi, la De André ha, infatti, spiegato: “Da quando ho iniziato a frequentare questa persona ho conosciuto il dolore di un amore malato. Quando era nei momenti ‘Off’ i suoi occhi si trasformavano. E subito sono iniziate le botte. Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi”. La showgirl non ha mai denunciato il fidanzato per le violenze subite perché, ha raccontato, nutriva la speranza di “salvarlo”, ma anche per non gravare sulla situazione di Tambellini, che aveva già problemi con la legge.

Ma l’ultima volta le cose sono andate diversamente. “Ero a terra – ha ricordato -. Il sangue usciva da ogni parte del mio corpo, dalla mia testa piena di buchi, dalle mie labbra. Urlavo ‘Basta, basta, fermati’. Ricordo una serie di calci in testa uno via l’altro, poi il vuoto”. Una volta ripresi i sensi la De André, aiutata da una vicina di casa, ha chiamato le forze dell’ordine che hanno portato via Giorgio, mentre lei è stata trasportata in ospedale.

Ancora sotto shock, Francesca ora vuole ritrovare la serenità persa in questi ultimi anni. “Spero che la legge lo spedisca diritto diritto in carcere, dove gli auguro il peggio. Perché uomini così la devono pagare”, ha concluso.