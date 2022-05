Domenica In Show su Rai 1

Una serata speciale per festeggiare Mara Venier

Una serata speciale per un compleanno speciale: venerdì 27 maggio, alle 21.35 su Rai 1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, con la regia di Stefano Vicario, andrà in onda “Domenica In Show“, condotto da Mara Venier, che festeggia, nell’occasione, la conclusione della sua tredicesima stagione al timone del contenitore della domenica pomeriggio e i trent’anni di carriera.



Tra i tanti ospiti e amici che interverranno in studio e in collegamento, Il Volo, che dopo l’Eurovision Song Contest tornano finalmente insieme per esibirsi in un omaggio all’indimenticabile Ennio Morricone e con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2015 ‘Grande amore’; Renzo Arbore, accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi, che canterà uno dei suoi cavalli di battaglia “Io faccio ‘o show”, oltre a ricordare alcuni simpatici episodi legati all’ amicizia con Mara e Alessia Marcuzzi, che si esibirà con una canzone ‘a sorpresa’ mentre Gigi D’ Alessio, al pianoforte, canterà alcuni brani ‘a grande richiesta’ dal pubblico in studio.



Stefano De Martino, reduce dal successo di ‘Stasera tutto è possibile’, sarà protagonista di alcuni divertenti momenti di gioco affiancato da Francesco Paolantoni e dal bravo imitatore Vincenzo De Lucia, che vestirà i panni di Maria De Filippi, Luciana Littizzetto interverrà in collegamento per commentare con Mara Venier alcuni momenti della serata, mentre il regista Ferzan Ozpetek sarà al tavolo in compagnia dell’attrice Serra Yilmaz e delle altre donne della serata, per un momento conviviale. Infine, ancora spazio alla musica con Ornella Vanoni che canterà “Un sorriso dentro al pianto”, scritta per lei da Francesco Gabbani, mentre Shel Shapiro, insieme alla sua band, interpreterà “La leggenda dell’amore eterno“.