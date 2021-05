Sex and the City, Mr. Big ci sarà: Chris Noth tornerà nel revival!

Per la serie “notizie che fanno tremare i polsi”, arriva dagli USA una gradita e tanto attesa news. Chris Noth, che ha interpretato il famoso Mr. Big a lungo sia in Sex and the City che nei film tratti dalla serie, tornerà anche nel revival intitolato And Just Like That… e in arrivo prossimamente su HBO Max. Lo ha annunciato lo stesso servizio di video in streaming che ospiterà la nuova serie senza svelare ulteriori dettagli.

Sex and the City: Mr. Big sarà in And Just Like That…

La notizia farà sicuramente piacere ai fan della storica coppia formata da Carrie (Sarah Jessica Parker) e Big, l’affascinante uomo d’affari che ruba il cuore della protagonista e la porta fino all’altare. Non sappiamo, tuttavia, come ritroveremo la coppia in And Just Like That… che, come sappiamo, ci racconterà la vita da cinquantenni delle amiche Carrie, Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon) nella New York di oggi, pandemia compresa. Carrie e Big, dopo una storia d’amore travagliata, erano convolati a nozze nel primo film di Sex and the City e avevano celebrato il loro secondo anniversario nel secondo. In che rapporti saranno oggi? Staranno ancora insieme? Naturalmente HBO Max resta vaga.

Ritorni e nuovi arrivi

“Sono entusiasta di lavorare con Chris di nuovo in And Just Like That… . Come avremmo mai potuto fare un nuovo capitolo della storia di Sex and the City senza il nostro Mr. Big?”, ha commentato il produttore esecutivo Michael Patrick King. Il ritorno di Noth nella nuova serie, in effetti, in precedenza era stato dato come improbabile da alcune testate americane tanto che molti fan si erano ormai arresi all’idea di non rivederlo. Invece non solo rivedremo lui, ma rivedremo anche l’altro storico interesse amoroso di Carrie, Aidan interpretato da John Corbett. La grande assente, come si sa, sarà Kim Cattrall nel ruolo di Samantha ma gli sceneggiatori hanno lavorato alla creazione di nuovi interessanti personaggi che incroceranno la strada delle protagoniste già conosciute. Uno di questi sarà interpretato dall’ex star di Grey’s Anatomy Sara Ramirez che ha firmato per il ruolo di Che Diez, un personaggio queer e non binario e stand-up comedian che conduce un podcast frequentato regolarmente da Carrie come ospite.

