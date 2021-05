Rino Gaetano Day 2021, il 2 Giugno l’omaggio al cantautore in diretta streaming

Anche quest’anno, il 2 giugno 2021, l’XI edizione del Rino Gaetano Day celebra il geniale cantautore Rino Gaetano, in occasione del 40esimo anniversario della sua prematura scomparsa. L’evento, organizzato da Anna e Alessandro Gaetano, rispettivamente sorella e nipote del cantautore, si svolgerà per il secondo anno consecutivo online, nel rispetto delle restrizioni vigenti a causa della pandemia e in attesa di poter tornare all’entusiasmo e alla gioia vissute durante le precedenti edizioni live a Montesacro.

Il #rinogaetanoday2021 sarà trasmesso il 2 giugno alle ore 18:30 circa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Rino Gaetano Band” e sul loro canale Youtube. Inoltre l’evento sarà trasmesso on air su Radio Italia Anni 60 Roma FM 100.5.

A condurre l’evento sarà la speaker radiofonica Sara Brestolli in un viaggio tra sorprese e tanta musica con la Rino Gaetano Band e gli ospiti d’eccezione Diana Tejera e Massimo Di Cataldo oltre ai contenuti speciali di altri apprezzati artisti del panorama musicale italiano.

Non solo musica ma anche solidarietà: quest’anno il Rino Gaetano Day sarà a sostegno dell’Associazione Mary Poppins Onlus che dal 2001 aiuta le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma.

Quella di Rino Gaetano è stata una delle figure più significative ma a lungo inspiegabilmente nascoste della canzone italiana. Un vero poeta che, attraverso le sue canzoni “filastrocche”, ha contribuito al racconto del mondo che lo circondava e di un Paese in profonda evoluzione. Canzoni indimenticabili, ancora oggi attualissime, ricche di ideali, di graffiante ironia e dall’originale composizione dei testi, le cui parole scuotono le coscienze e inducono alla riflessione.

Asse portante della manifestazione è la Rino Gaetano Band, tributo ufficiale nato nel 1999 per volontà di Anna Gaetano e portato avanti dal figlio Alessandro (voce e chitarra) assieme a Ivan Almadori (voce e chitarra), Fabio Fraschini (basso), Marco Rovinelli (batteria), Michele Amadori (tastiere e cori) e Alberto lombardi (chitarra elettrica e cori). Negli oltre vent’anni di attività, la band ha calcato i palchi di tutta la penisola facendosi portavoce della memoria collettiva di Rino Gaetano e facendo rivivere momenti indimenticabili al grande pubblico di Rino, ma soprattutto diffondendo la sua arte a quanti non lo conoscevano ancora. Sarà un’edizione speciale quella di #RinoGaetanoDay2021 durante la quale saranno presentati tre ulteriori omaggi alla sua memoria di grande importanza. In primis l’uscita di un francobollo, emesso il 21 maggio dal Ministero dello Sviluppo Economico, facente parte della serie tematica “Eccellenze italiane dello spettacolo”, dove è ritratto il volto sorridente di Rino Gaetano con il suo immancabile cilindro sullo sfondo di un cielo blu (in ricordo di una delle sue canzoni più cantate di sempre Ma il cielo è sempre più blu). Il secondo omaggio è inerente la presentazione ufficiale di una nuova area concerti a Parco delle Valli a lui intitolata da parte dell’Amministrazione del III Municipio di Roma.

Infine l’uscita il 25 Giugno del cofanetto speciale “Istantanee e Tabù” una prestigiosa collezione di brani disponibile nei formati quadruplo LP nero 180 gr in edizione limitata e numerata, doppio LP in pasta colorata e doppio CD.

Questi i link ai profili dai quali sarà trasmessa la diretta:

Rino Gaetano Band Facebook https://www.facebook.com/rinogaetanoband

Rino Gaetano Band YouTube https://www.youtube.com/RinoGaetanoBand/

Leggo.it