Partita del Cuore: Pecchini, mai detto niente di sessista

“Ciro, Aurora e io abbiamo interagito pochi minuti prima della cena. Mi sono preso la responsabilità per il bene dell’evento e della raccolta fondi ma, a freddo e dopo i numerosi attacchi e insulti ricevuti ci tengo a chiarire categoricamente che io non ho mai detto loro niente di sessista”.

Lo dice Gian Luca Pecchini, dg dimissionario della Nazionale Cantanti. “Si è scatenata su di me, sulla mia famiglia e sul nome dell’Associazione una gogna mediatica. Chiedo a Ciro e ad Aurora dei The Jackal di essere sinceri e di chiarire che, nel nostro rapidissimo dialogo, non ho mai pronunciato assolutamente nulla di sessista”.

ansa.it