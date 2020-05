Elodie a Vieni da me parla di Marracash: la decisione sui figli

Intervista di Elodie a Vieni da me: per il momento niente figli con Marracash

Intensa intervista ad Elodie Di Patrizi nella puntata di Vieni da me in onda su Rai 1 mercoledì 27 maggio 2020. La cantante italo-francese – che ha sfoggiato il suo nuovo look composto da treccine afro – ha parlato a lungo della sua carriera e della sua infanzia, trascorsa in maniera poco tradizionalista. Impossibile non parlare di Marracash, il rapper che ha cambiato la vita all’ex concorrente di Amici.



Grazie al cantante Elo ha avuto la possibilità di interpretare un pezzo bomba come Margarita – hit dell’estate 2019 – e ha ritrovato fiducia nell’amore. Nonostante la quarantena sia stata tutt’altro che facile (per qualche coppia del resto non lo è stata?), il rapporto tra Elodie e Marra procede a gonfie vele ma non è ancora tempo di avere dei bambini.

“All’inizio Fabio (questo il vero nome di Marracash, ndr) non mi era simpatico, avevo dei pregiudizi nei suoi confronti. Poi appena l’ho conosciuto ho cambiato immediatamente idea. Oggi siamo felici”, ha assicurato Elodie a Vieni da me. “Figli? È un discorso complesso. Non mi sento ancora pronta per fare la mamma, mi sento ancora troppo piccola”, ha ammesso l’artista, che lo scorso 30 maggio ha compiuto 30 anni. Elodie, per il momento, preferisce godersi la carriera – che procede a gonfie vele – l’amore e l’amicizia.

Dopo il successo ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo con Andromeda, pezzo scritto dall’amico Mahmood, Elodie ha di recente pubblicato un nuovo singolo estivo: Guaranà. Il video clip è stato girato tra Sabaudia e San Felice Circeo.





Antonella Latilla, Gossipetv.com