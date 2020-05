Daniele De Rossi e la figlia Gaia finalmente riuniti: i due non rinunciano allo shopping extra lusso in centro a Roma

Lo sportivo 36enne e la primogenita fanno acquisti insieme felici. Dopo il lockdown trascorso separati eccoli nuovamente ‘vicini, vicini’

Daniele De Rossi e la figlia Gaia, avuta da Tamara Pisnoli, sono finalmente riuniti. I due non rinunciano a fare un po’ di shopping extra lusso in centro a Roma. Lo sportivo 36enne, ex capitano della Roma, e la biondissima 14enne fanno acquisti felici. Il lockdown li ha tenuti lontani, Gaia è stata con la mamma, la prima moglie di Daniele, De Rossi è rimasto a casa con l’attuale compagna di vita, Sarah Ferlberbaum, e gli altri due figli avuti dall’attrice, Olivia, 6 anni, e Noah, 3 anni e mezzo.



Ora che è terminato, papà e figlia possono liberamente uscire e dedicarsi alle compere ‘vicini, vicini’. Daniele e Gaia visitano negozi di preziosi, escono con le buste in mano, parte dello shopping lo dedicano pure all’abbigliamento. La teenager, una vera donnina, è contenta di stare con il padre, a cui rimane legatissima.

A gennaio scorso Daniele De Rossi, dopo pochi mesi ha detto addio al Boca Junior: era andato in Argentina per vestire quella casacca e chiudere con il calcio così, ma non ce l’ha fatta a stare lontano dalla figlia maggiore. “E’ un giorno triste – aveva detto in conferenza stampa comunicando l’addio – Non ho problemi fisici, ho solo voglia di tornare dalla mia famiglia. Non voglio entrare troppo nei dettagli delle questioni familiari, ma la mia figlia più grande, di un altro matrimonio, è rimasta in Italia. E’ una ragazza ha bisogno che suo padre le sia vicino”. E ora è con lei.





Annamaria Capozzi, Gossip.it