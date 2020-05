Bianca Guaccero bullismo, denuncia: “Non abbiate paura di farlo”

Detto Fatto, Bianca Guaccero contro il bullismo: la puntata-denuncia di oggi

Messa una pietra sopra alla gaffe, Bianca Guaccero quest’oggi, durante la puntata-lampo di Detto Fatto, ha voluto lanciare un messaggio importante contro quei bulli che si prendono gioco di persone diverse da loro, che presentano delle particolarità o che odiano stare nei loro “branchi” e quindi preferiscono isolarsi.



La conduttrice, mamma della tenerissima Alice, ha a cuore questi temi e spiega sempre a sua figlia quanto importante sia il rispetto nei confronti del prossimo. Durante la diretta, la Guaccero ha voluto interpellare la stylist curvy Elisa D’Ospina, che ha imparato a piacersi così com’è, senza tener conto dei giudizi della gente (che ci vuole tutti uguali!).

Dopo aver sorpreso per la reazione avuta successivamente alla gaffe, la conduttrice di Detto Fatto ha parlato di bullismo, presentando una rubrica della Rai che affronta appunto questo tema e spiega come contrastare il fenomeno dilagante dei cyberbullismo: “Domande Snak è la nuova rubrica di RaiPlay che aiuta a comprendere sul serio il significato della vita digitale. So che questo riguarda da vicino te, Elisa”. La stylist ha preso la parola: “Denunciare è un atto di forza, può servire per altre vittime. Ci sono tanti posti dove andare per denunciare, anche i social network sono importanti: qui potete riportare tutte queste cose sbagliatissime”.

Bianca Guaccero sta facendo crescere sua figlia insegnandole il rispetto; farebbe lo stesso con un altro figlio, che la conduttrice sogna, un giorno, di abbracciare: “Subito lo farei, un bambino! Purtroppo manca la materia prima – ha confessato durante un’intervista rilasciata a Oggi -. L’altra notte, in una parentesi di serenità, ho pensato: io sono sempre stata con uomini scuri, mediterranei. E se alla fine di questa tragedia, sbuca un bel biondo, con gli occhi blu? Ha presente il principe azzurro?”.





Pascal Ciuffreda, Gossipetv.com