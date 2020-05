Amici, Celentano emozionata: “Qualcosa di speciale”, la prof senza freni

Alessandra Celentano emozionata per Amici: periodo speciale con gli ex concorrenti del talent show

Alessandra Celentano ha scritto un post su Amici Speciali che proprio non ci aspettavamo perché – come forse saprete – la professoressa di danza classica non è solita fare complimenti ed esternare le proprie emozioni. Soprattutto se positive. E invece è successo, ed è stata proprio lei a dirsi emozionata per quello che sta vivendo ad Amici:



“È emozionante – queste le sue parole un po’ di ore fa – vedere questi ragazzi che in fondo un po’ abbiamo accompagnato nel loro percorso. Oggi sono dei professionisti!”. E che professionisti, cara maestra: è da anni ormai che la qualità dei ballerini è nettamente superiore a quella dei cantanti. E sfidiamo chiunque a dire il contrario.

“Amici di Maria de Filippi è qualcosa di speciale – ha poi aggiunto la maestra – e solo chi l’ha vissuto sa veramente cosa vuol dire!”. Lo sappiamo anche noi, a dire il vero: sfide, emozioni, liti e discussioni, polemiche che quest’anno hanno coinvolto anche Maria De Filippi, sono sotto agli occhi di tutti, ed è pure per questo motivo se tanta gente continua a seguire il talent show dopo venti anni. Qualcuno parla di ascolti non proprio entusiasmanti ma dirlo significa straparlare: un programma che dopo tutto questo tempo riesce a superare il 20% e a toccare anche quota 4 milioni di telespettatori non può che meritare lodi (anche se in vista del ventesimo anno, diciamocelo, qualche sorpresa ce l’aspettiamo…).

“Un augurio – così ha concluso Alessandra il suo pensiero -, in questo momento così difficile, a tutti noi e in particolare a tutti gli artisti, senza i quali non si potrebbe vivere! Alessandra”. Sicuramente la Celentano ha scritto il post pensando anche – e forse soprattutto – a tutti i ballerini e gli artisti in generale che hanno avuto problemi lavorativi ed economici a causa del Covid-19; è bello però che abbia inserito in questo discorso la sua esperienza ad Amici e la sua stima per i concorrenti in gara ad Amici Speciali. Ve lo sareste mai aspettato?





