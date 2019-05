Stasera ci sarà, su Canale 5, l’ottava puntata del “Grande fratello”

Stasera, in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

Sono state settimane tormentate per Francesca: prima le foto del fidanzato Giorgio con Roxy, poi il confronto con i due, le nuove foto di Giorgio che bacia un’altra ragazza, l’ammissione, sui social, di volersi prendere una pausa dal loro rapporto e, infine, la furiosa litigata con Gennaro. Sono volate parole grosse, ma, dopo un intenso gioco di sguardi, è tornato il sereno: Francesca e Gennaro si sono riappacificati e sembrano essere ancora più vicini.

In occasione dell’ottava puntata, Grande Fratello elegge il nome del primo finalista, mentre per Martina, Michael e Serena arriva implacabile l’esito del televoto: chi deve abbandonare il gioco?

Non mancherà, infine, una nuova tornata di nomination.

Il voto dei telespettatori può essere espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV connesse di nuova generazione e SMS.