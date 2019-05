Mara Venier saluta in lacrime il pubblico di ‘Domenica In’. E’ un addio? Il suo futuro è ancora incerto e la conduttrice non si sbilancia

Mara Venier saluta il pubblico di ‘Domenica In’ e non trattiene le lacrime. ‘Questa è la più bella edizione che abbia mai fatto’, afferma la conduttrice.

Mara Venier, 68 anni, domenica 26 maggio, ha salutato in lacrime il pubblico di “Domenica In“, durante l’ultima puntata della stagione che ha segnato il suo ritorno in Rai. La “zia” della televisione italiana si è congedata dal suo pubblico e non è riuscita a trattenere le lacrime. Poi è arrivato anche l’abbraccio con il marito Nicola Carraro, la figlia Elisabetta Ferracini e il figlio Paolo Capponi.

Mara ha dichiarato di aver vissuto momenti irripetibili in questa edizione del programma: “Avevo un’incertezza fortissima, non sapevo come sarebbe andata quest’anno – ha spiegato – Il primo ringraziamento grande va al pubblico. Questa è la più bella edizione che abbia mai fatto. La più difficile e faticosa, ci ho messo tutta me stessa, la mia vita, gioie e dolori. E l’ho fatto in maniera totalmente libera perché io sono questa”.

Questa edizione di “Domenica In” ha sancito il ritorno di Mara Venier su Raiuno: “Io non riesco a dire più niente” ha dichiarato commossa la conduttrice. Ora, però, la domanda che in molti si stanno facendo è se “zia” Mara condurrà anche la prossima stagione del programma. La Venier non si è sbilanciata e si è limitata a dire che a breve avrà una risposta.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, la conduttrice ha dichiarato: “Non so che cosa farò. Mio marito non era poi così d’accordo quando l’anno scorso decisi di accettare questo incarico, che per me era una rivincita”. Nicola Carraro, ha aggiunto Mara, “era scettico perché Domenica In significa essere impegnati tutti i giorni. Lui, invece, vorrebbe che ci godessimo del tempo insieme”.

Francesca Romana Domenici, Gossip.it