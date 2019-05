“L’Eredità”, arriva il torneo dei super campioni

Da oggi a domenica 2 giugno, per l’ultima settimana di messa in onda, prima della consueta pausa estiva, “L’Eredità” farà scendere in campo i grandi Campioni della stagione. L’appuntamento è su Rai 1, tutti i giorni alle 18:50, escluso sabato 1 giugno, con la conduzione di Flavio Insinna. A darsi battaglia saranno “I Magnifici 7”, cioè i concorrenti che hanno mantenuto più a lungo il ruolo di campione e che hanno vinto il montepremi più alto nelle leggendarie “Ghigliottine”.

Sono sette personaggi straordinari, per bravura, intuito, simpatia, freddezza e tenacia. Per la prima volta scenderanno in campo tutti insieme, uno contro l’altro, in sei emozionanti puntate. Dovranno nuovamente dar prova della loro abilità per conquistare il “Trofeo di Super Campione de L’Eredità” della stagione 2018/2019. Per ben 63 volte hanno ricoperto il ruolo di Campioni: in pratica, un quarto delle puntate complessive di questa stagione del preserale di Rai1.

E i Campioni sono tali anche nella vita. Come Diego, diventato ospite fisso del programma “Vieni da me”, o Valentina, che ha lottato e ha vinto una battaglia personale molto più importante di quella della Ghigliottina. O ancora Guido, che ha mostrato come un professore di Fisica possa cavarsela magistralmente anche fuori dalla sua aula. E così tutti gli altri, ciascuno con la sua storia e la sua esperienza. Chi di loro sarà il Migliore tra i Migliori? Chi manterrà la freddezza necessaria per sbaragliare gli avversari, giorno dopo giorno?

Un appuntamento unico e imperdibile a “L’Eredità”: non un solo Campione, ma sette veri fuoriclasse, per i quali la battaglia non potrà che essere all’ultima risposta.