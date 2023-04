Simone Antolini a Cecchi Paone: “Ho bisogno di una persona che mi stia vicino” | La replica: “Trovatene un altro”

A “L’Isola dei Famosi” crisi passeggera per la coppia, che poi si ritrova

Prime incomprensioni a “L’Isola dei Famosi” per la coppia formata da Simone e Antolini e Alessandro Cecchi Paone. I due naufraghi, che da poco hanno festeggiato il loro primo anniversario insieme, hanno avuto qualche screzio dopo appena nove giorni di convivenza in Honduras. Simone, infatti, ha vissuto un momento di sconforto, che ha provato a condividere con il suo partner: “Ho bisogno, quando non riesco più a capire cosa mi circonda, di una persona che mi capisca e che mi faccia parlare”, ha spiegato il giovane.

Piccata la risposta di Cecchi Paone che, seccato, gli ha detto: “Trovatene un altro, se io non sono capace ci vuole qualcuno che lo sia. Io mi sento capacissimo”. La crisi però è sembrata essere passeggera, come spiegato in seguito dalla coppia: “Semplicemente ho avuto un piccolo crollo – ha precisato Simone – derivato dalla permanenza sull’isola e dal mio percorso qui. Come per tante cose a volte si può scendere e poi si può risalire”.