Oscar 2024, le date della 96ª edizione annunciate dall’Academy

La cerimonia si terrà il 10 marzo 2024 al Dolby Theatre di Hollywood e sarà trasmessa in diretta sull’Abc

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che la cerimonia della 96ª edizione degli Oscar si terrà il 10 marzo 2024 al Dolby Theatre di Hollywood e sarà trasmessa in diretta sulla Abc. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata il 18 novembre 2023 e sarà seguita prima dalle votazioni preliminari per le shortlist il 18 dicembre e poi dall’annuncio dei risultati il 21 dello stesso mese. Il periodo di voto per le nomination è invece previsto tra l’11 e il 16 gennaio 2024, l’annuncio delle candidature ufficiali arriverà il 23 gennaio e le votazioni finali cominceranno il 22 febbraio.

COSA ASPETTARSI

La 95ª edizione degli Oscar ha celebrato il trionfo della pellicola Everything Everywhere All At Once, vincitrice di sette premi, inclusi quello per il Miglior film e i tre riconoscimenti agli attori Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis. Tra i probabili titoli attesi nella prossima edizione compaiono invece The Color Purple, adattamento cinematografico del romanzo di Alice Walker del 1982 già trasformato in un musical di Broadway nel 2005, il dramma storico Oppenheimer di Christopher Nolan sul padre della bomba atomica e l’epico Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, che il 20 maggio sarà presentato in anteprima mondiale alla 76ª edizione del Festival di Cannes.