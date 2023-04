Giulia Bevilacqua: dagli esordi a oggi

Giulia Bevilacqua è una nota attrice italiana che ha esordito in tv in Un medico in famiglia 3. Attualmente la vediamo su Canale 5 in veste di Elisa, nella serie televisiva Il Patriarca.

La carriera attoriale di Giulia Bevilacqua comincia con alcuni videoclip musicali, tra questi ricordiamo. Thank You for Loving Me dei Bon Jovi e I giorni migliori dei Tiromancino. Il debutto in televisione avviene nel 2003, con Un medico in famiglia. Successivamente prende parte ad altre serie Rai come Don Matteo 4, Don Bosco, La omicidi e Una famiglia in giallo. Nel 2005 entra nel cast di Distretto di polizia, in cui recita fino al 2009, con alcune incursioni nel 2011. Nel 2007 debutta al cinema in Cardiofitness e successivamente in L’ora di punta.

Di seguito riportiamo un estratto dell’intervista di Giulia Bevilacqua per “La Gazzetta dello Spettacolo” nel corso della quale, l’attrice racconta la sua ultima avventura televisiva ne “Il Patriarca“.

“Il Patriarca” ti vedrà presto protagonista, dal 14 aprile. Che esperienza ha rappresentato per te e cosa puoi anticiparci sul tuo personaggio, Elisa?

Si tratta di una serie appassionante che tocca dei temi molto attuali e, se vogliamo, anche nuovi, narrativamente parlando. Si parla di sete di potere e dei sacrifici fatti per mantenerlo, tale potere, anche a caro prezzo. Impersono un’avvocatessa spietata, distante dal mio modo di essere. Una calcolatrice che, per raggiungere i suoi scopi, farebbe qualsiasi cosa, anche rischiare di perdere un sentimento che la lega ad uno dei protagonisti, convinta che la felicità per lei sia il raggiungimento del potere, dei soldi. Per me è stato interessante cercare di non giudicare questo personaggio e di capirla, di volerle bene, nonostante abbia ben poco di positivo da mostrare.

A capitanare il tutto, come regista prima di essere attore, Claudio Amendola. Come sono stati i rapporti sul set, il dover seguire i suoi consigli, le sue indicazioni?

Conosco Claudio da molti anni. Anni fa abbiamo anche interpretato una serie insieme, ma è la prima volta che mi ritrovo ad essere diretta da lui. Devo dire che ha le idee molto chiare, sa cosa vuole, cosa serve e cosa non serve, specie in una serie che detiene una grande mole di lavoro. È determinato, dunque, molto concreto, veloce ed è anche capace di regalarci momenti di leggerezza, tranquillità, chiave fondamentale nel nostro lavoro.

Un genere, quello presentato ne “Il Patriarca”, a cui sei già abituata, vuoi anche per via delle tue “origini” legate a “Distretto di Polizia”. Che ricordo hai di quella esperienza e quanto c’è ancora di Giulia in quegli inizi, in cui primi passi mossi in una fiction che divenne poi un successo?

Ho ancora oggi un ricordo bellissimo del set di Distretto di Polizia. Ha rappresentato, per me, una grande palestra, un luogo in cui ho imparato tanto e che mi ha lasciato anche dei legami importanti, come quello con Claudia Pandolfi, che ancora oggi è la mia migliore amica. Un set realizzato interamente su pellicola, cosa che oggi non accade più, con ritmi ferrati ed un cast di attori straordinari che, forse più di tutti gli altri con cui ho lavorato, mi hanno insegnato tantissimo. Ero agli inizi e, da spugna, ero in ascolto di tutto ciò che mi capitava, che si verificava intorno. Dovevo recitare e, al contempo, essere credibile e vera, senza impallarmi, tenendo il segno e rispettando i tempi giusti. Tanta umanità e professionalità, su quel set, che ancora oggi porto avanti come un ricordo bellissimo.

Roma e la Puglia fungono da scenario a questo nuovo progetto targato Mediaset, Il Patriarca. Roma ti ha regalato i natali, a suo tempo, e la Puglia è un po’ la tua seconda casa, dal momento in cui vi hai “girato” spesso proprio per lavoro. Cosa puoi dirci a riguardo Giulia Bevilacqua?

La Puglia è davvero come se fosse una seconda regione d’adozione, per me. Sono stata quasi sei mesi a Lecce e l’anno precedente a Nardò, ultimamente anche a Bari per una nuova fiction, “Il Maresciallo Fenoglio”. La amo così tanto, ormai, da proporre a mio marito di prendere in considerazione l’idea di spostarci lì e per la qualità della vita e per la bellezza, per l’arte meravigliosa che la caratterizza, insieme alle sue pietre bianche. I pugliesi, inoltre, sono un popolo accogliente, generoso, disponibile. Meritano tanto.

Quanto pensi sia cambiato il modo di fare cinema negli ultimi tempi?

È certamente cambiato. Ora i film si realizzano con la consapevolezza che il tutto andrà poi su piattaforma. Ma andare al cinema, come dicevo poc’anzi, è un po’ come andare a teatro, respirando un’aria particolare, insieme ad altre persone. Ho fiducia nel cinema, in questo ritorno alle sale, e confido, quindi, nel bello, in una ripresa ancora più forte.

Giulia Bevilacqua, nei limiti del possibile, cosa puoi anticiparci sul tuo futuro artistico?

Uscirà, verso settembre, una serie con Alessio Boni, per la regia di Alessandro Casale, “Il Maresciallo Fenoglio”, ambientata a Bari. Un giallo bellissimo, che non vedo l’ora di vedere! Vi sarà poi “Una mamma all’improvviso”, di cui sono protagonista. Una donna che si risveglia da un coma, dopo vent’anni, e si ritrova a dover conoscere sua figlia che, a causa di un serio incidente, non ha avuto modo di incontrare. Un film a cui sono molto legata. Sto girando, al momento, un film per la regia di Neri Parenti in cui interpreto la moglie di Brignano. Una favola familiare che parla delle differenze nell’avere figli maschi e femmine e di quanto siano complementari entrambe i sessi.