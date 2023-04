Black Mirror 6 si farà

A giugno avverrà il tanto atteso ritorno della serie antologica Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con l’intenzione di “reinventarsi con ogni nuovo episodio”

La sesta stagione di Black Mirror avrà più episodi rispetto alla stagione precedente che era composta di sole tre parti, e continuerà la tendenza dello show di produrre storie più lunghe e più cinematografiche. Secondo il logline la sesta stagione di Black Mirror sarà la più imprevedibile, non classificabile e inaspettata di sempre. E l’annuncio delle ultime ore è arrivato con un teaser trailer per avere una prima idea di cosa aspettarsi. L’antologia distopica di Brooker, vincitrice di un Emmy, che esplora l’impatto della tecnologia sull’umanità, non ha pubblicato nessun nuovo episodio dalla quinta stagione uscita nel 2019. In precedenza la serie aveva avuto il suo film interattivo Bandersnatch alla fine del 2018 e dopo la pandemia di COVID-19, Brooker ha detto che realizzare più episodi della serie sembrava sbagliato durante una tragedia globale così reale.

LA SESTA STAGIONE CONFERMATA

Con l’annuncio della sesta stagione, ora il creatore offre un aggiornamento sui lavori in corso: “Ho sempre pensato che Black Mirror dovesse presentare storie completamente distinte l’una dall’altra, e continuare a sorprendere le persone (e me stesso), altrimenti perchè farla? Dovrebbe essere una serie che non può essere facilmente definita e può continuare a reinventarsi” ha detto Brooker all’evento Tudum di Netflix. “In parte come sfida e in parte per mantenere le cose fresche sia per me che per lo spettatore, ho iniziato questa stagione capovolgendo deliberatamente alcuni dei miei presupposti fondamentali su cosa aspettarsi. Di conseguenza, questa volta, accanto ad alcuni dei più familiari tropi di Black Mirror, abbiamo anche alcuni nuovi elementi, inclusi alcuni che ho giurato in precedenza che la serie non avrebbe mai avuto”.

STORIE FOLLI E DIVERSE

Brooker ha inoltre aggiusto che “le storie sono ancora tonalmente Black Mirror in tutto e per tutto, ma con alcune oscillazioni folli e più varietà che mai. E per dare vita a tutto ciò abbiamo un incredibile elenco di registi disgustosamente abili e intelligenti che lavorano con un cast di attori così talentuosi che francamente non hanno il diritto di esistere. Non vedo l’ora che le persone si abbuffino e che si divertano. L’impressionante cast della sesta stagione include Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha ‘la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin e Zazie Beetz. Brooker, Jessica Rhoades, Annabel Jones e Bisha K. Ali sono i produttori esecutivi.