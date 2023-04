Angelina Jolie e il figlio Maddox ospiti di Biden alla Casa Bianca

Tra gli invitati alla cena di Stato in onore del presidente sudcoreano Yoon Suk-Yeol

Angelina Jolie e il figlio Maddox sono stati ospiti di Joe Biden alla Casa Bianca e hanno partecipato alla sontuosa cena di Stato organizzata in onore del presidente della Corea del Sud Yoon Suk-Yeol per celebrare il 70esimo anniversario dell’alleanza USA-ROK. L’attrice, 47 anni e il ventunenne, il maggiore dei sei figli condivisi con l’ex marito Brad Pitt (poi ci sono Pax, 19, Knox Léon, 14, e le figlie Zahara, 18, Shiloh, 16 e Vivienne, 14), hanno fatto il loro ingresso trionfale, elegantissimi, in completo nero lui e con un lungo abito bianco lei, a braccetto, nello studio ovale.

Amore di mamma

Maddox è da poco tornato negli Stati Uniti proprio da Seoul, dove frequenta la facoltà di biochimica alla Yonsei University, una delle 4 accademie private più prestigiose della Corea. A causa della pandemia però, nel marzo 2020, il giovane era già rientrato a Los Angeles e continuato online il suo percorso di studio, per poi ripartire per la Corea un anno dopo. Non è chiaro tuttavia se abbia terminato il percorso di studio o debba ancora laurearsi. Accanto a lui adesso, mamma Angelina, sembra davvero al settimo cielo. Avere con sé Maddox, come accompagnatore speciale, ad un evento così importante, è per l’attrice motivo di grande gioia e orgoglio, come mostrano i tanti scatti che la ritraggono mentre lo guarda con amore. La Jolie è particolarmente legata al suo primogenito (adottato in Cambogia nel 2002) e ha vissuto la sua partenza per la Corea, nel 2019, con molto dispiacere.

Ben diverso è il rapporto di Maddox con papà Brad Pitt. Nella tormentata vicenda legale per il dovorzio e l’affidamento il giovane ha testimoniato contro il padre affermando anche di voler cancellare il suo cognome per tenere solo quello della madre.

Gli accordi tra Usa e Corea del Sud

Amicizia e cooperazione sono state il tema della visita del Presidente Yoon, che ha incluso un nuovo patto militare per contrastare la crescente minaccia nucleare alla Corea del Nord. Alla cena Biden ha brindato alla relazione tra i due Paesi come “alleati e amici” e Yoon l’ha descritta come una “alleanza di ferro”.

Angelina Jolie, dal canto suo, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione sui suoi programmi futuri, dopo le dimissioni dal suo incarico ventennale di inviata speciale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Nell’ambito del suo incarico per la difesa umanitaria e dei rifugiati l’attrice ha visitato più volte anche la Corea del Sud. Il figlio Maddox ha invece risposto con un “fantastica” quando gli è stato chiesto come trovasse Seoul.