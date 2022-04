Run All Night – Una notte per sopravvivere su Italia 1

Giovedì 28 aprile, in prima serata su Italia1, arriva il film “Run All Night – Una notte per sopravvivere” diretto da Jaume Collet-Serra con Liam Neeson.



Jimmy Conlon è un ex killer di origini irlandesi tormentato da innumerevoli sensi di colpa che cerca inutilmente di annegare nell’alcool. Il figlio Michael non vuole avere nulla a che fare col padre nel tentativo di creare per sé e la propria famiglia una vita perbene. Ma il destino complica le cose mettendo Michael a confronto con Danny, il figlio criminale e tossicodipendente del boss irlandese Shawn Maguire. Shawn è anche il capo di Jimmy e suo amico fraterno: entrambi appartengono ad una generazione entrata nel crimine più per mancanza di alternative che per scelta, entrambi sono legati ad un codice d’onore che la generazione dei loro figli ignora o disconosce.



LO SAPEVATE CHE…

Il film segna la terza collaborazioni tra Liam Neeson e il regista Jaume Collet-Serra dopo Unknown – Senza identità del 2011 e Non-Stop del 2014. I due sono tornati a lavorare insieme per la quarta volta nel 2018 con L’uomo sul treno.



Quasi tutte le scene girate da Nick Nolte sono state eliminate al montaggio. Ecco perché l’attore non è presente nei crediti del film, nonostante una breve apparizione.

Il budget utilizzato dalla produzione per la realizzazione del film ammontava a quasi 50 milioni di dollari.

Tra le location scelte per le riprese della pellicola possiamo annoverare il Madison Square Garden a New York e il Queens Hospital Center Jamaica della Grande Mela.