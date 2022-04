Jova Beach Party 2022: chi segue la musica trova Estathé in collaborazione con Publicis Groupe

Estathé si riconferma main sponsor del tour Jova Beach Party, il grande show sulla spiaggia che prenderà avvio il 2 luglio a Lignano Sabbiadoro.



Sono 500 le coppie di biglietti in palio dal 22 aprile al 15 maggio per fare vivere l’emozione unica del party più atteso dell’estate. E da questo spunto prende vita il nuovo spot di Estathé che racconta, attraverso il tone of voice unico del brand, l’avventura di un gruppo di ragazzi disposti a tutto pur di raggiungere il Jova Beach Party. Firmano le agenzie di Publicis Groupe, Leo Burnett e BCube, mentre il planning è curato da Zenith.



La scena iniziale vede i protagonisti arrivare in ritardo all’appuntamento con il traghetto che avrebbe dovuto portarli al Jova Beach Party e che invece è ormai lontano dal porto. Pur dispiaciuti i ragazzi non si scoraggiano: prendono dalla ghiacciaia l’inseparabile e iconico brick di Estathé e si rinfrescano pensando a una possibile soluzione. In quel momento, arriva una persona in grado di aiutarli: il noleggiatore di pedalò. Accompagnati dall’ottimismo e dalla solarità di Estathé i ragazzi partono nel loro viaggio in acqua su un caratteristico pedalò giallo e la traversata diventa parte dell’esperienza: ridono, suonano la chitarra e si tuffano in acqua. Con Estathé, ogni mezzo è buono per andare al Jova Beach Party.



Anche per questa creatività, la voce è quella distintiva e divertente di Mino Caprio. La regia è di Maria Guidone, con la produzione di Black Mamba. La campagna sarà on air dal 22 aprile su digital e social, supportata da post Facebook e Instagram, display e video online.