Fernando Alonso, dopo Linda arriva Andrea: innamorato di una giornalista

Finita la storia con la Morselli, ex di Valentino Rossi, ora flirta con un’austriaca

E’ ufficiale non solo nel paddock di Formula 1, Fernando Alonso si è fidanzato con la giornalista austriaca Andrea Schlager, 30 anni, inviata sportiva di ServusTV.

Il pilota spagnolo 40enne che corre per l’Alpine ha pubblicato alcuni scatti della cronista scrivendo: “Bellezza potente”. Alonso è stato fidanzato a lungo con Linda Morselli, modella, ex di Valentino Rossi.

La Morselli aveva condiviso nel giorno di San Valentino alcune immagini con il modello Benjamin Alfonso lasciando intendere che da tempo era finita la storia con il pilota che ha vinto due titoli mondiali e con il quale faceva coppia dal 2015. Per Alonso la vita sentimentale è particolarmente travagliata, fatta di accelerate e battute d’arresto. E’ stato sposato con Raquel Rosario fino al 2011, poi si sono susseguiti flirt con modelle e giornaliste fino all’incontro con la Morselli.

Ora si apre un nuovo capitolo per Fernando che pare proprio cotto a puntino per Andrea Schlager. Solo sei settimane fa, lui pubblicava uno scatto con la giornalista sportiva durante un’intervista a bordo pista, ma ora si lascia andare alle confidenze con i follower e condividendo una foto con la bella 30enne austriaca scrive: “In attesa di un’altra estate”.