L’ultimo saluto a Milva: camera ardente al Piccolo Teatro di Milano

La cantante è morta il 24 aprile a 81 anni. I funerali si terranno in forma privata

Milano stringe Milva nell’ultimo abbraccio. E’ stata allestita al Piccolo Teatro Strehler la camera ardente per la cantante, morta il 24 aprile a 81 anni. Dal mattino molte persone si sono messe in fila per darle l’ultimo saluto. “Non poteva che essere qui la camera ardente al Piccolo Teatro per tutto quello che ha rappresentato nella storia umana e professionale di mia madre, è il luogo simbolo del suo lavoro, della sua ricerca, della sua carriera” ha detto Martina Corgnati, figlia di Milva. I funerali saranno celebrati in forma strettamente privata.

“E’ doveroso che io sia qui, era una grande artista, era una delle tante persone che non nascono milanesi ma diventano profondamente milanesi. E i milanesi hanno sempre apprezzato il suo impegno sociale e politico. Per tutte queste ragioni io appoggerò la richiesta di iscrizione al Famedio che è qualcosa di importante“, ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, uscendo dalla camera ardente. “I grandi artisti sono lì ed è assolutamente giusto che anche Milva sia lì“, aggiungendo anche: “La coincidenza della sua morte poco prima del 25 aprile simbolicamente fa riflettere. Era una donna estremamente impegnata, una donna emiliana adottata da Milano. Milanese è chi ama Milano e vuole partecipare alla vita di Milano“.

