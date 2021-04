Alberto Sordi, il 4 maggio riapre a Roma la villa-museo

Riapre le porte il prossimo 4 maggio la leggendaria villa di Alberto Sordi a Roma, per la mostra “Il Centenario – Alberto Sordi 1920 – 2020”. La mostra era stata attiva dal 16 settembre scorso fino ai primi di novembre, quando era stata chiusa per le restrizioni causate dal Covid-19. Migliaia, da allora, le richieste di prenotazione arrivate in attesa della riapertura, che ormai è alle porte. La mostra potrà essere visitata tutti i giorni, con obbligo di prenotazione nei weekend e nei giorni festivi.

Il 15 giugno, giorno del compleanno dell’attore, all’interno della villa, con vista sulle Terme di Caracalla, verrà organizzato un grande evento per l’inaugurazione dell’archivio Alberto Sordi curato dalla Fondazione museo Alberto Sordi e verrà annunciata una importante notizia per la città.

Repubblica.it