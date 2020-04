Kanye West tra i più ricchi del mondo secondo Forbes: è il secondo miliardario del rap

A sancire lʼingresso del marito di Kim Kardashian nellʼesclusivo club è la rivista economica statunitense. Ma lʼartista critica le cifre pubblicate: sono state sottovalutate

Kanye West è ora ufficialmente un miliardario. Il nuovo rapporto della rivista economica americana Forbes ha valutato il patrimonio del marito di Kim Kardashian in 1,3 miliardi di dollari. West è così il secondo rapper, dopo Jay-Z lo scorso anno, ad essere entrato nel club dei paperoni. La sua fortuna non dipende però dalla musica, ma passa per lo più attraverso il suo brand di sneaker…

Il business del 42enne artista di Atlanta conta una marginale percentuale percentuale riguardo alla musica e ai diritti dsulla sua discografia (90 milioni di dollari): la maggior parte della cifra monstre è relativa alla collaborazione con Adidas per la sua linea di sneaker Yeezy, che, secondo Forbes, ha un valore di 1,26 miliardi di dollari. Seguono poi gli introiti da proprietà (81 milioni), terreni (21 milioni), oltre ai dollari in contanti (17 milioni) e in azioni (25 milioni).

L’anno scorso la rivista economica aveva stilato l’annuale elenco dei miliardari, senza includere West a causa della mancanza di documenti che attestassero il suo patrimonio (o parte di esso). Dopo svariati mesi di richieste, la nuova valutazione di Forbes è arrivata perché il rapper ha concesso allo staff della rivista la possibilità di consultare i suoi registri finanziari. Ma nonostante il riconoscimento di “nuovo miliardario”, il rapper non è stato affatto contento delle cifre pubblicate, sostenendo che le sue ricchezze sono sottovalutate e di avere un patrimonio di 3,3 miliardi di dollari. “Quelli di Forbes non sanno contare”, ha detto, polemizzando.





