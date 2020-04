Il Segreto ultima stagione, Matias muore? Isabel ordina il suo omicidio

Anticipazioni Il Segreto ultima stagione: Matias finisce nel mirino della Marchesa Isabel

L’ultima stagione de Il Segreto, che sta attualmente andando in onda sia in Spagna che in Italia, ci regalerà non pochi colpi di scena. Attraverso il salto temporale, abbiamo capito che sono tante le cose che sono cambiate a Puente Viejo, in particolare tra Matias e Marcela. Una delle coppie più solide e amate si ritrova a vivere una situazione davvero inaspettata.



Il Castaneda è fino in prigione anni fa, quando è rimasto coinvolto in una rivolta. Ora custodisce con sé importanti segreti e questo lo sta inevitabilmente allontanando da Marcela. Ma non sa ancora che si sta mettendo seriamente nei guai. Con l’aiuto di Alicia, inizia a guidare il gruppo di minatori nei vari scioperi. Il Castaneda è disposto a tutto pur di far ottenere a tutti loro dei diritti e, per tale motivo, diventa un grande nemico della Marchesa Isabel. Quest’ultima, come avete già potuto notare, è una persona che è pronta a qualsiasi cosa per riuscire a raggiungere i suoi obbiettivi. Nel suo mirino ci finisce proprio Matias!

Matias si mette nei guai nel corso delle prossime puntate in onda in Italia. Mentre cerca di ingannare Donna Francisca, Isabel decide di chiedere al suo capomastro Inigo Maqueda di commettere un omicidio. Il giovane Castaneda è sicuramente consapevole dei rischi che sta correndo attraverso i vari scioperi, ma ovviamente non sa che cosa accade dietro. Per impedire che il conflitto tra signori e minatori continui, la Marchesa ordina a Maqueda di uccidere Matias! Scendendo nel dettaglio, la nuova arrivata chiede al suo capomastro di far apparire la morte del Castaneda come un incidente. Come? Dando fuoco alla cucina del suo ostello! Maqueda porta a termine questo piano crudele?

Dalle anticipazioni sappiamo che Maqueda non accetta di portare a termine il piano della sua signore. Infatti, Inigo cerca di convincere Isabel a non commettere questo atto crudele. I due, mentre discutono, non sanno che dietro la porta Tomas sta ascoltando tutto. L’amante di Marcela si reca, subito dopo, alla locanda, dove ha un confronto con Matias. Fortunatamente il Castaneda non perde la vita! Dunque, i telespettatori possono stare tranquilli!





Rebecca Megna, Gossipetv.com