Eliana Michelazzo a ruota libera su Uomini e Donne, poi l’inaspettata rivelazione: ‘Potrebbe essere bello’

In una recente intervista, Eliana Michelazzo ha parlato della sua precedente esperienza a Uomini e Donne e del reality che vorrebbe fare.

Correva l’anno 2009 ed Eliana Michelazzo faceva il suo debutto a Uomini e Donne. Come corteggiatrice di Federico Mastrostefano, la giovane romana è stata una delle protagoniste indiscusse di questo trono. Ed è proprio di questo periodo che, in una recente intervista su WhiteRadio, l’ex agente di Pamela Prati non ha potuto fare a meno di parlare. Non soltanto, infatti, la Michelazzo ha raccontato il suo percorso, durato bene 8 mesi, ma anche di tutte le sue sensazioni provate in questa esperienza. Ma non è affatto finita qui. Ecco perché.

Non soltanto ha parlato della sua precedente esperienza a Uomini e Donne, Eliana Michelazzo, ma anche di quello che vorrebbe fare in futuro ed, in particolare, a quale reality le piacerebbe partecipare. In una recente intervista per WhiteRadio, l’ex agente di Pamela Prati ha rivelato di voler fare il Grande Fratello. È proprio questo il reality che ‘tira fuori il meglio e il peggio’.

