Cast Concerto Primo Maggio 2020: i nomi di tutti i cantanti ufficiali

Cast Concerto Primo Maggio 2020: i nomi ufficiali dell’evento musicale

Il concerto del Primo Maggio ci sarà e partirà dalle 20.00 per finire a mezzanotte. In diretta su Rai 3 e in contemporanea su Radio 2, l’evento sarà soltanto televisivo e vedrà gli artisti esibirsi dalla sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e da altre località italiane proposte dai cantanti stessi.



Informazioni, queste, di cui eravamo già a conoscenza e a cui oggi aggiungiamo quella più importante, cioè il cast del concertone, i tanti cantanti che prenderanno parte all’evento musicale del Primo Maggio. Veniamo subito al dunque. Condotto probabilmente da Ambra Angioini dal Teatro Delle Vittorie, dal quale saranno lanciate le clip degli artisti, il Concertone vedrà partecipare i seguenti artisti:

Aiello;

Alex Britti;

Bugo e Nicola Savino;

Cristiano Godano dei Marlene Kuntz;

Dardust;

Edoardo ed Eugenio Bennato;

Ermal Meta;

Fabrizio Moro;

Fasma;

Francesca Michielin;

Francesco Gabbani;

Fulminacci;

Gianna Nannini;

Irene Grandi;

Le Vibrazioni;

Leo Gassman;

Lo Stato Sociale;

Margherita Vicario;

Niccolò Fabi;

Noemi;

Orchestra Accademia di Santa Cecilia;

Paola Turci;

Rocco Papaleo;

Tosca;

Vasco Rossi;

Zucchero.

Questi saranno gli artisti principali ma al cast si aggiungeranno anche i quattro vincitori di Primo Maggio Next, come sapete dedicato ai nuovi artisti: parliamo esattamente di Ellynora, Lamine, Matteo Alieno e Nervi che porteranno all’evento i brani Zingara, Non è tardi, Non mi ricordo e Sapessi che cos’ho.

Il Primo maggio di quest’anno avrà una valenza molto particolare per via del Covid-19, a partire dal titolo scelto dai sindacati CGIL, CISL e UIL – Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro -; speriamo che riuscirà a dare le energie giuste ai telespettatori che lo seguiranno.





Mik, Gossipetv.com