Veronica Maya ha detto «sì» (per la terza volta) a Marco Moraci

La conduttrice e il chirurgo plastico, che già si erano sposati in comune e ai Caraibi, ora hanno celebrato le nozze in chiesa in una location da favola: Marina di Cassano, una frazione di Piano di Sorrento, il paese dove lei ha vissuto gli anni dell’adolescenza

«Io e Marco siamo talmente innamorati che dirci “sì ti amerò per sempre” non ci basta mai», aveva detto qualche settimana fa Veronica Maya, 41 anni, parlando del chirurgo plastico Marco Moraci, 43. E infatti i due, mercoledì 24 aprile, si sono sposati per la terza volta. E a raccontare le nozze numero tre ci sono gli scatti postati su Instagram sia dalla conduttrice che dal wedding planner dei Vip Enzo Miccio, che ha organizzato la cerimonia.

Veronica e Marco, legati da quasi nove anni e genitori di tre figli, Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora, nata nel gennaio 2016, si erano già detti «sì» ai Caraibi nel 2017 (ma il matrimonio non era valido per la legge italiana) e poi, all’inizio di quest’anno, avevano celebrato il rito civile: «Durante la cerimonia in comune eravamo emozionati. E’ stato molto intimo: noi, i testimoni e il legame forte che ci unisce», aveva raccontato la Maya.

Per il matrimonio religioso, la conduttrice ha dovuto attendere l’annullamento dell’unione col primo marito, Aldo Bergamaschi. La cerimonia si è svolta nella piccola Chiesa di Santa Maria Delle Grazie a Marina di Cassano, una frazione di Piano di Sorrento, il paese dove la Maya ha vissuto l’adolescenza e dove suo padre, per venti anni, ha avuto un ristorante: «Ho deciso di farlo qui perché le mie radici affondano in questa terra magnifica. Avevo voglia di condividere questo momento così importante con i luoghi e le persone che nella mia vita hanno un valore».

Il borgo, per l’occasione, è stato addobbato con luminarie, fiori e candele, e invaso da musica jazz. Spettacolare la torta a sette piani: Pan di Spagna, fragoline di bosco, crema chantilly e glassa di pasta di mandorle. Gli invitati, un’ottantina, indossavano abiti anni Trenta. La sposa sfoggiava un abito bianco lungo con ampia scollatura che non aveva mai visto prima del giorno del «sì» (Miccio la conosce talmente bene che non ha avuto bisogno di farglielo provare). Lo sposo, prima di entrare in chiesa, a chi gli chiedeva se era emozionato ha risposto scherzando: «Emozionato, dopo tre volte, mi sembra esagerato. Ormai ci sono abituato».

Tre matrimoni in due anni, celebrati dalla stessa coppia, sono da record. D’altronde anche la proposta di nozze era stata memorabile. Nel settembre 2015, mentre lei, incinta della terza figlia, era ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, lui a sorpresa aveva lasciato il suo posto in mezzo al pubblico, le si era avvicinato, si era messo in ginocchio e in diretta tv e le aveva chiesto la mano: «Ti chiedo se mi vuoi sposare. Per sempre». Veronica, visibilmente commossa, gli aveva risposto: «È già per sempre». E ora, a ribadire il loro amore, sono arrivate le nozze numero tre.

